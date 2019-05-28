غارة لـ"أفريكوم" تقتل 3 إرهابيين من حركة الشباب بالصومال

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أحمد محمودالثلاثاء 2019/5/28 05:00 مساء بتوقيت أبوظبي
عناصر من حركة الشباب الإرهابية الصومالية
أعلنت قيادة القوات الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم)، الثلاثاء، مقتل 3 عناصر من حركة الشباب الإرهابية، في غارة نفذتها إحدى مقاتلاتها ضد معاقل الحركة بجبال جوليس في ولاية بونتلاند الصومالية.
وقال بيان صادر عن (أفريكوم)، حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، إنها سادس غارة تشنها القوات الجوية التابعة للجيش الأمريكي، بعد استئناف الغارات على أهداف حركة الشباب الإرهابية.
وحسب إحصائيات لصحف محلية صومالية، فقد سقط أكثر من 25 مسلحا يتبعون الحركة الإرهابية، خلال شهر مايو/أيار الجاري، نتيجة الضربات الأمريكية.
ومنذ بدء تمرد حركة "الشباب" قبل 10 سنوات قتلت الحركة آلافاً من الصوماليين ومئات من المدنيين في شرق أفريقيا، وعلى الرغم من طرد الحركة من مقديشو في عام 2011 لا تزال تحظى بحضور قوي في بعض مناطق الصومال.
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