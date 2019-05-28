غوتيريس: العالم بحاجة إلى اقتصاد أخضر

لفت الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إلى أن "العالم بحاجة إلى اقتصاد أخضر بدل الرمادي"، مشددا على "ضرورة العمل من أجل تقليص انبعاث الغازات، المسببة لظاهرتي التغير المناخي، والاحتباس الحراري".
وأشار إلى أن "دول العالم بحاجة إلى اقتصاد أخضر، وتغير تكنولوجي لا يؤدي لمثل هذه الظواهر والتغير المناخي، تسبب في هجرة الكثير من الناس حول العالم، وفي فقدانهم الأمل بالمستقبل"، لافتاً إلى أن "الكوارث الطبيعية الناجمة عن التغير المناخي، أثرت بشكل عميق على الإنسانية جمعاء".
وأعلن أن "قمة المناخ العالمية المزمع عقدها في نيويورك الأميركية، خلال أيلول المقبل، ستنطلق من هذا الأساس".
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