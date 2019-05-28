أيمن الصفدي: أي طرح اقتصادي لن يكون بديلا لحل الدولتين

أكد وزير الخارجية الأردني ​أيمن الصفدي​، أن "أي طرح اقتصادي لمعالجة تداعيات الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، لا يمكن أن يكون بديلا لخطة سياسية شاملة لتنفيذ حل الدولتين"، مشدداً على "ضرورة أن تنطلق جميع الجهود من حقيقة أن السلام سبيله إنهاء الاحتلال واعتماد خطوات عملية لتحقيق ذلك".

ولفت إلى "دعم التنمية الاقتصادية عامل ضروري تكون جدواه مهمة وأساسية في إسناد الحل السياسي الذي يحدد الوصول لحل الدولتين هدفا واضحا له وليس خارجه"، مثمناً "موقف ​إيرلندا​ المساند "لحل الدولتين" ودعمها لوكالة إغاثة وتشغيل ​اللاجئين​ "​الأونروا​"، مؤكدا "أهمية دور ​حكومة​ دبلن و​أوروبا​ في جهود حل الصراع وتجاوز التحديات الإقليمية".