إخلاء سبيل موظف الأمم المتحدة روسي الجنسية في كوسوفو

أعلن ممثل بعثة ​الأمم المتحدة​ لشؤون الإعلام في ​كوسوفو​، سانان دولاتشاني، أن شرطة كوسوفو أخلت سبيل موظف الأمم المتحدة روسي الجنسية، الذي كان قد تم احتجازه في وقت سابق اليوم.

وكان الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش، أعلن أن السلطات في جمهورية كوسوفو اعتلقلت عدة أشخاص بينهم روسي يعمل موظفا لدى بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو "يونميك"، مشيرا الى أن ميخائيل كرانوشينكوف، المواطن الروسي وموظف ببعثة "يونميك" من بين المعتقلين في كوسوفو، وأعلمنا الوكالات الروسية المختصة بذلك الأمر"، لافتا إلى أن القوات الخاصة التابعة لشرطة كوسوفو اعتقلت 23 شخصا من الصرب والبوشناق.