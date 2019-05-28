عبد المهدي: سأزور واشنطن وطهران قريبا لبحث أوضاع المنطقة

أعلن رئيس الوزراء ​العراق​ي ​عادل عبد المهدي​ أنه "سيزور قريبا كلا من ​واشنطن​ و​طهران​ لبحث أوضاع المنطقة على خلفية التوتر بين ​الولايات المتحدة​ و​إيران​"، مشيراً إلى "اننا تحركنا نحو التهدئة لتجنيب العراق تداعيات العقوبات على طهران".

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