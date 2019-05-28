"رويترز": كوشنر وغرينبلات وهوك سيزورون الرباط وعمان والقدس هذا الأسبوع

كشف مسؤول في "​البيت الأبيض​" لوكالة "​رويترز​"، أنّ "صهر الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ وكبير مستشاريه، ​جاريد كوشنر​ والمبعوث الأميركي إلى ​الشرق الأوسط​ جيسون جرينبلات والمبعوث الأميركي الخاص إلى ​إيران​ برايان هوك، سيزورون ​الرباط​ وعمان والقدس هذا الأسبوع، لبحث الشق الاقتصادي من خطة السلام في الشرق الأوسط".

وذكر المسؤول أنّ "الجولة الّتي تستمرّ حتّى يوم الجمعة، تأتي قبل ورشة عمل تتعلّق بالجانب الاقتصادي من خطة السلام من المزمع عقدها في ​البحرين​ في أواخر حزيران المقبل".