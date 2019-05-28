كشف مسؤول في "البيت الأبيض" لوكالة "رويترز"، أنّ "صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب وكبير مستشاريه، جاريد كوشنر والمبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط جيسون جرينبلات والمبعوث الأميركي الخاص إلى إيران برايان هوك، سيزورون الرباط وعمان والقدس هذا الأسبوع، لبحث الشق الاقتصادي من خطة السلام في الشرق الأوسط".
وذكر المسؤول أنّ "الجولة الّتي تستمرّ حتّى يوم الجمعة، تأتي قبل ورشة عمل تتعلّق بالجانب الاقتصادي من خطة السلام من المزمع عقدها في البحرين في أواخر حزيران المقبل".
كانت هذه تفاصيل خبر "رويترز": كوشنر وغرينبلات وهوك سيزورون الرباط وعمان والقدس هذا الأسبوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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