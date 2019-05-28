أفادت وكالة "بلومبرغ" الاقتصادية بأن "قطاع السياحة الأميركي أصبح ضحية جديدة للحرب التجارية المشتعلة بين الولايات المتحدة والصين، أقوى اقتصادين في العالم"، مشيرةً إلى أن "عدد المسافرين من الصين إلى الولايات المتحدة انخفض خلال العام الماضي بنسبة 5.7% إلى 2.9 مليون مسافر، وهو أدنى مستوى منذ العام 2003".
ولفتت إلى أن "التوترات التجارية أحد أسباب هذا التباطؤ، فبعد تبادل واشنطن وبكين فرض الرسوم الجمركية، أصدرت الصين تحذيرا لمواطنيها من السفر إلى الولايات المتحدة، طالبة من مواطنيها الحذر من عمليات إطلاق النار والسطو والتكاليف المرتفعة للرعاية الطبية".
كانت هذه تفاصيل خبر "بلومبرغ": السياحة الأميركية ضحية حرب ترامب التجارية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.