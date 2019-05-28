"بلومبرغ": السياحة الأميركية ضحية حرب ترامب التجارية

أفادت وكالة "​بلومبرغ​" الاقتصادية بأن "​قطاع السياحة​ الأميركي أصبح ضحية جديدة للحرب التجارية المشتعلة بين ​الولايات المتحدة​ و​الصين​، أقوى اقتصادين في ​العالم​"، مشيرةً إلى أن "عدد المسافرين من الصين إلى الولايات المتحدة انخفض خلال العام الماضي بنسبة 5.7% إلى 2.9 مليون مسافر، وهو أدنى مستوى منذ العام 2003".

ولفتت إلى أن "التوترات التجارية أحد أسباب هذا التباطؤ، فبعد تبادل ​واشنطن​ وبكين فرض الرسوم الجمركية، أصدرت الصين تحذيرا لمواطنيها من السفر إلى الولايات المتحدة، طالبة من مواطنيها الحذر من عمليات ​إطلاق النار​ والسطو والتكاليف المرتفعة للرعاية الطبية".