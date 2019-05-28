أردوغان: نتمنى التوفيق لجنودنا في حملتهم ضد مسلحي "العمال الكردستاني"

أعرب الرئيس التركي، ​رجب طيب أردوغان​ عن "تمنياته بالتوفيق لجنود ​الجيش التركي​، في حملتهم العسكرية ضد مسلحي حزب "العمال الكردستاني" شمالي ​العراق​". وصباح الثلاثاء، أعلنت ​وزارة الدفاع التركية​ أن قواتها المسلحة أطلقت حملة عسكرية ضد أوكار المسلحين في هاكورك. وأوضحت أن الحملة العسكرية بدأت الإثنين بقصف جوي ومدفعي استهدف مواقع المسلحين في المنطقة.

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