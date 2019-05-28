قرقاش حذر العرب من نتائج انتخابات البرلمان الأوروبي: بحاجة لتقييم التغييرات

علّق وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية ​أنور قرقاش​ على نتائج ​انتخابات​ ​البرلمان الأوروبي​، معتبرا أن "تقدم أقصى اليمين يشكل انحرافا آخر في النظام الليبرالي"، محذرا العرب من ذلك، مشيراً إلى أنه "بحاجة إلى تقييم هذه التغييرات والعمل بجد لتأكيد مكانتها في البنية العالمية الناشئة متعددة المراكز".

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