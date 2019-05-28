رد عضو تكتل ​الجمهورية القوية​ النائب أدي ابي اللمع في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي على وزير المهجرين ​غسان عطالله​، متسائلا: "كيف لمن يزرع الخوف في صفوف أبناء الجبل أن يعرف معنى ​المقاومة​؟ كيف لمن يتنكر لتضحيات الشهداء وتقصير الدولة حينها أن يتعاطى مع ملف حساس؟ كيف لمن يريد أن يفتح مصالحة على حسابه وفق اهوائه ومصالحه أن ينجح بمهمته؟ "يللي استحوا ماتوا".

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كانت هذه تفاصيل خبر ابي اللمع ردا على عطالله: كيف لمن يزرع الخوف في صفوف أبناء الجبل أن يعرف معنى المقاومة؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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