لفت أمين سر كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​أنور الخليل​ بعد لقائه عضو "​اللقاء التشاوري​" النائب ​عبد الرحيم مراد​ على رأس وفد إلى "اننا نقوم بزيارة العديد من القيادات السياسية لعرض ​قانون الانتخاب​ الجديد لانه لا يجوز أن نترك أنفسنا للربع الاخير من ولاية ​المجلس النيابي​ ونبدأ التفكير بالقانون لذلك وضعنا قانونا يرتكز على نقاط عدة ومنها جعل ​لبنان​ دائرة انتخابية واحدة لا 15 دائرة كما في القانون الحالي ويتم توزيع المقاعد النيابية بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين ونسبية بين ​الطوائف​ وبين المناطق واعتماد النظام النسبي في الاقتراع ورفع عدد النواب إلى 134 نواب ووضعنا كوتا نسائية وطلبنا ان نخفض سن الاقتراع إلى 18 سنة لاننا نعتبر أن هذه الفئة من الناس أي 18 سنة هي فئة فاعلة وستكون الفئة المدبرة للبلاد في المستقبل".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الخليل: لا يجوز أن نترك أنفسنا للربع الاخير من ولاية المجلس ونبدأ بالتغكير بقانون انتخاب جديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.