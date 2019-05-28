توقيف شخص في التبانة بسبب حرق أسلاك كهربائية لاستخراج النحاس منها

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ - شعبة العلاقات العامة أنّ "الساعة 16:00 من تاريخ 27 أيار 2019، وعلى أثر ورود شكاوى من المواطنين، عن سُحب دخانيّة كثيفة تغطّي سماء أحياء من مدينة ​طرابلس​، قامت إحدى دوريات ​مفرزة استقصاء الشمال​ في وحدة الدرك الإقليمي، بالتحريات والاستقصاءات اللازمة، الّتي بيّنت أنّ الحريق ناتجة عن قيام مجهول بإحراق أسلاك كهربائية لاستخراج النحاس منها، وذلك في سقي التبانة- طرابلس".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "من خلال المتابعة الّتي أُجريت من قبل الدورية، تمكّنت من تحديد هوية الفاعل وتوقيفه في ​دوار أبو علي​- التبانة، ويُدعى "ع. م." وهو لبناني من مواليد عام 1991".

وبيّنت أنّه "تمّ تسليمه إلى فصيلة التبانة لإجراء المقتضى القانون بحقّه، بناءً على إشارة ​القضاء​ المختص".