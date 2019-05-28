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أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة أنّ "الساعة 16:00 من تاريخ 27 أيار 2019، وعلى أثر ورود شكاوى من المواطنين، عن سُحب دخانيّة كثيفة تغطّي سماء أحياء من مدينة طرابلس، قامت إحدى دوريات مفرزة استقصاء الشمال في وحدة الدرك الإقليمي، بالتحريات والاستقصاءات اللازمة، الّتي بيّنت أنّ الحريق ناتجة عن قيام مجهول بإحراق أسلاك كهربائية لاستخراج النحاس منها، وذلك في سقي التبانة- طرابلس".
وأوضحت في بلاغ، أنّ "من خلال المتابعة الّتي أُجريت من قبل الدورية، تمكّنت من تحديد هوية الفاعل وتوقيفه في دوار أبو علي- التبانة، ويُدعى "ع. م." وهو لبناني من مواليد عام 1991".
وبيّنت أنّه "تمّ تسليمه إلى فصيلة التبانة لإجراء المقتضى القانون بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختص".
كانت هذه تفاصيل خبر توقيف شخص في التبانة بسبب حرق أسلاك كهربائية لاستخراج النحاس منها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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