عطية كلف المفتشية العامة الصحية متابعة تلوث الشاطئ في ساحل كسروان

كلف رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية، المفتشية العامة الصحية متابعة تلوث الشاطئ في منطقة ساحل كسروان، والتحقيق في الوضع البيئي والصحي الذي ينتج من تلوث الشاطئ بالمياه الآسنة التي تصب في البحر والتي تطفو على وجه المياه، وهي ظاهرة للعيان، وتؤثر سلبا على صحة المواطنين وعلى الثروة السمكية، خصوصا مع بداية فصل الصيف.
وعمد الى توجيه كتب إلى كل من اتحاد البلديات والبلديات المعنية والقائمقامية والمدرية العامة للتنظيم المدني، لتزويد المفتشية العامة الصحية في التفتيش المركزي تقريرا شاملا عن واقع الصرف الصحي، كل في نطاق منطقته، وتحديد الجهات المتسببة بالتلوث والاجراءات المتخذة من قبلهم والحلول المقترحة للحد من هذه الظاهرة، وذلك خلال مدة اسبوع من تاريخ تبلغهم هذه الكتب.
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