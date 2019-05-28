الرئيس عون وقّع مرسوم فتح دورة استثنائية لمجلس النواب تبدأ في 1 حزيران

وقّع رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ مرسوم فتح دورة استثنائية ل​مجلس النواب​ تبدأ من أوّل حزيران وتستمرّ حتّى 21 تشرين الأوّل المقبل.

وكان الرئيس عون قد وقّع في وقت سابق اليوم،​ مرسوم إحالة مشروع ​قانون الموازنة​ العامة والموازنات الملحقة للعام 2019 إلى ​مجلس النواب​.

ووقّع أيضًا مرسوم إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يجيز جباية الواردات وصرف النفقات على أساس القاعدة الإثني عشرية حتّى 30 حزيران المقبل.