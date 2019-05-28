الرئيس عون وقّع مرسوم فتح دورة استثنائية لمجلس النواب تبدأ في 1 حزيران

وقّع رئيس الجمهورية ميشال عون مرسوم فتح دورة استثنائية لمجلس النواب تبدأ من أوّل حزيران وتستمرّ حتّى 21 تشرين الأوّل المقبل.
وكان الرئيس عون قد وقّع في وقت سابق اليوم، مرسوم إحالة مشروع قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2019 إلى مجلس النواب.
ووقّع أيضًا مرسوم إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يجيز جباية الواردات وصرف النفقات على أساس القاعدة الإثني عشرية حتّى 30 حزيران المقبل.
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