تم ​الاعلان​ عن توحيد رفع الاذان في مساجد صور، في حضور مفتي صور وجبل عامل والمسؤول الثقافي المركزية في ​حركة امل​ ​الشيخ حسن عبد الله​، وامام مسجد المدرسة الدينية ورئيس لقاء ​علماء صور​ ومنطقتها العلامة ​الشيخ علي ياسين​ العاملي، ورئيس جمعية الوسط وامام مسجد السيد عبد الحسين شرف الدين، الشيخ حسين اسماعيل، وفاعليات حزبية وسياسية واجتماعية واعلامية من ​مدينة صور​.

وكانت كلمات خلال اللقاء، أكدت "اهمية الخطوة واعتبارها ترجمة لحالة الانسجام والوحدة الموجودة في منطقة صور".

ودعا الحاضرون "لتكون مدينة صور بعيشها المشترك ووحدتها، نموذجا يقتدى به"، مشددين على "ان مدينة صور نموذج للتعايش الاسلامي الاسلامي والاسلامي المسيحي".

وختم اللقاء بشرح للتقنيات المستعملة في توحيد الاذان.