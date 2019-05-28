إرجاء متابعة محاكمة المتهم بقتل 4 في عشقوت الى 10 تشرين الأول

أرجأت ​محكمة الجنايات​ في ​جبل لبنان​ برئاسة القاضي محمد بدران وعضوية المستشارين شادي قردوحي ونضال الشاعر، الى 10 تشرين الأول المقبل، جلسة متابعة محاكمة المؤهل طوني عبود المتهم بقتل 4 أشخاص في ​عشقوت​ في تشرين الأول 2016، وهم: جان حب الله وزوجته إيزابيل وابنهما جان بول وأنطوان الشدياق، بعدما استمهل وكيل الادعاء المحامي جورج الخوري ووكيل الدفاع المحامي شربل عرب للمرافعة.

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