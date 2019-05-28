توفي أميركي خلال رحلة النزول من جبل إيفرست، بحسب ما أعلنت السلطات النيبالية الثلاثاء، ما يرفع إلى 11 حصيلة القتلى على سقف العالم هذا الموسم.
وكان كريستوفر جون كوليش (61 عاما) قد وصل إلى قمة الجبل على ارتفاع 8848 مترا وعاد مساء الاثنين إلى أعلى مخيّم في الموقع، لكن "انتابه عارض قلبي وتوفّي في الجزء الجنوبي من الجبل بحسب منظمي الرحلة"، وفق ما أعلنت ميرا أشاريا من هيئة السياحة في النيبال.
ويشارف موسم تسلق إيفرست في الربيع على نهايته. وهو شهد هذه السنة ازدحاما شديدا في الجزء المعروف بـ "منطقة الموت" وأطلقت نداءات كثيرة لتنظيم الرحلات بشكل أفضل. وسجّل في هذا الموسم أكبر عدد من الوفيات منذ العام 2015.
وقد يتخطّى عدد الأشخاص الذين تسلّقوا أعلى جبل في العالم هذه السنة الرقم القياسي المسجّل سنة 2018 مع 807 أشخاص.
وكانت السلطات النيبالية قد أصدرت 381 ترخيصا لموسم الربيع. أما الصين، فهي منحت من جهتها 140 ترخيصا على أقلّ تقدير. ويرافق مرشد واحد على الأقلّ كلّ فرد من حاملي هذه التراخيص.
ويمتدّ موسم الذروة لتسلّق إيفرست والجبال المجاورة من أواخر نيسان/أبريل إلى أواخر أيار/مايو. وتكون الأحوال جوية في هذه الفترة من السنة أقلّ قساوة من العادة.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع حصيلة القتلى على جبل إيفرست إلى 11 متسلقا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.