شكرا لقرائتكم خبر عن محمود علوان مساعدا لرئيس المجلس الأعلي لتنظيم الاعلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الاعلام قرارا بتعيين محمود علاء الدين سليمان علوان مساعدا لرئيس المجلس الأعلي للاعلام لشئون المكتب. Advertisements يذكر أن محمود علاء خريج إعلام القاهرة وكان يعمل بمكتب وزير الاعلام منذ عام ٢٠٠٦ وهو أحد الكوادر المميزة طوال تاريخه.

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