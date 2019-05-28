شكرا لقرائتكم خبر عن متى تنتهى مشروعات الصرف الصحى المتوقفة بالمحافظات؟..برلمانى يطالب بخطه واضحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب عاطف عبد الجواد، إن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى من أبرز الملفات التى حرصت لجنة الإسكان بمجلس النواب على إلقاء الضوء عليها وضرورة إعادة النظر فى الاعتمادات المالية الخاصة بها فى مشروع الموزانة العامة للعام المالى 2019/2020.

وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة حال مناقشة مشروع الموازنة العامة الخاصة بعدد من القطاعات التابعة للوزارة اوصت بضرورة توفير الاعتمادات المالية اللازمة لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى الجمهورية ووضع جدول زمنى للانتهاء منها خاصة المتوقف.

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وطالب عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بعمل حصر شامل ودقيق لكافة مشروعات الصرف الصحى على مستوى الجمهورية على أن يتم عمل إحصائية شاملة بكافة المشروعات ونسبة الأعمال بها وأسباب التوقف والاعتمادات المالية المطلوبة وبناء عليه يتم وضع خطة بجدول زمنى للانتهاء منها وفقا لهذه الاعتمادات على أن يراعى فى التنفيذ المناطق الأشد احتياجا ونسبة الأشغال.