شكرا لقرائتكم خبر عن إشادة برلمانية بأداء شركة "تذكرتي" : تعمل بكل شفافية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص شركة " تذكرتي" علي إيضاح كافة جميع ما أثير من لغط علي مواقع التواصل الإجتماعي "السوشيال ميديا" بشأن عدم وجود تذاكر كافية بمبارات بطولة الأمم الأفريقية المقامة في مصر الشهر المقبل، لقي إشاه برلمانية واسعة، مؤكدين أن الشركة تعمل في إطار من الشفافية الكاملة.

من جانبه قال النائب محمود حسين وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن توجيه شركة "تذكرتي" الشكر والتقدير للجماهير المصرية الوفية التى تتقدم بأعداد كبيرة من أجل حجز التذاكر الخاصة بمباريات بطولة الأمم الأفريقية المقامة فى مصر الشهر المقبل مما أدي إلي نفاد تذاكر بعض الدرجات لعدد من المباريات بالبطولة، إنما هو دليل قاطع على حرص عشاق كرة القدم على متابعة هذه البطولة الكبيرة من داخل المستطيل الأخضر خاصة بعد نجاح الجماهير المصرية فى تشجيع نادى الزمالك فى نهائى بطولة الكونفدرالية الافريقية بصورة مشرفة حازت إعجاب كبير من الرأى العام المصرى بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والشعبية والحزب.

وحيا " حسين " فى تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، الشركة لردها الواضح على اللغط على مواقع التواصل الاجتماعى حول عدم وجود تذاكر كافية، مشيراً إلي أن شركة "تذكرتي" أكدت أن النظام المعلن فى حجز التذاكر بالبطولة يكون من خلال موقعها الإلكترونى للحصول على بطاقة المشجع الـ FAN ID وكذلك التذاكر الخاصة بالمباريات ، وترجو جميع المشجعين المصريين للالتزام بهذا النظام المصمم خصيصا لتسهيل إجراءات الحصول على التذاكر وحضور المباريات وأنها ملتزمة التزاما صارما بالسعة المحددة لحضور الجماهير فى كل ستاد من الاستادات المخصصة للبطولة ، وأنها لا يمكنها طباعة تذاكر أكثر من هذه السعة ولو بمقعد واحد ، فى أى مباراة.

Advertisements

ولفت "حسين" إلي أن الشركة أكدت أن نظام حجز التذاكر المعتمد من شركة "تذكرتي" ، يراعى الشفافية وتكافؤ الفرص فى الحصول على تذاكر المباريات من خلال القاعدة المتعارف عليها عالميا وهى " أسبقية الحجز".

وأعرب النائب محمود حسين عن ثقته فى ان هذا النظام والذى يتم بأسلوب علمى وبكل شفافية ووضوح سيكون ناجحا وسيحقق جميع أهدافه لصالح الكرة المصرية وبطولة كأس الأمم الافريقية معلنا ثقته أيضا فى الجماهير المصرية ستكون على مستوى المسئولية فى تشجيع المنتخب الوطنى لكرة القدم وطالب بتعميم هذا النظام الرائع فى جميع المسابقات الرياضية المصرية سواء مسابقات كرة القدم وغيرها من اللعبات الأخرى.