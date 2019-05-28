شكرا لقرائتكم خبر عن "الأعلى للاعلام" يطالب جميع الإعلاميين بسرعة التسجيل بنقابة الإعلاميين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وأصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ونقابة الإعلاميين ،اليوم الثلاثاء ،بيانا مشتركا جاء فيه أنه فى انطلاقا من حرص المجلس والنقابة،على تعزيز التعاون الوثيق والمستمر بينهما،فإن المجلس يهيب بجميع مزاولى النشاط الإعلامى سرعة تقنين أوضاعهم بنقابة الإعلاميين .

وجاء فى البيان المشترك أنه فى اطار حرص كل من الجهتين على تحقيق التكامل فى تنظيم المشهد الإعلامى كخطوة ضرورية وهامة فى المرحلة الحالية وبالإشارة الى قانون نقابة الاعلاميين رقم 93 لسنة 2016 و الذى حظر مزاولة النشاط الاعلامى الا لاعلامى مقيد بجداول العضوية بنقابة الاعلاميين او لمن حصل على تصريح مؤقت من النقابة لمزاولة هذا النشاط ،فإن المجلس الأعلى يهيب بجميع مزاولى النشاط الإعلامى سرعة تقنين أوضاعهم بنقابة الإعلاميين وذلك بالقيد فى جداول العضوية أو استخراج التصريح اللازم لمزاولة النشاط .

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ولفت البيان الى أن المادة 14 من قانون نقابة الاعلاميين تلزم لجنة القيد بالنقابة بالبت لى الطلب المقدم اليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه ،متابعا :"واذ يؤكد المحلس ونقابة الاعلاميين على بالغ حرصهما على الالتزام بتطبيق القانون واحترام جميع المسئولين عن تطبيقه".