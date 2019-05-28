شكرا لقرائتكم خبر عن مباشر قطر:ازدواجية المعايير تحكم الدوحة بعد موافقة تميم على المشاركة بورشة المنامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال تقرير تلفزيونى بثته قناة مباشر قطر ان النظام القطري يتبنى العديد من السياسات الخاطئة، وهو ما تسبب في خسارته محيطه العربي ومكانة الدوحة في الساحة الدولية، واشار الى انه لعل من أهم وأبرز هذه السياسات هي ازدواجية المعايير التي ينتهجها في كل القرارات التي تخرج من القصر الأميري بالدوحة، فبعد الحملة الإعلامية التي شنتها أبواقه الإعلامية على ورشة مؤتمر السلام الاقتصادي المقرر إقامتها يومي 25 و26 يونيو المقبل في العاصمة البحرينية، تراجع تميم في قراره ليعلن مشاركة بلاده في الورشة.

وذكر التقرير ان صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، قالت إن قطر ثالث دولة تؤكد حضورها الورشة الاقتصادية الدولية، التي ستعقد بدولة البحرين تحت عنوان "السلام من أجل الازدهار" يومي 25 و26 من الشهر المقبل، وتهدف إلى جذب استثمارات إلى المنطقة بالتزامن مع تحقيق السلام الفلسطيني الإسرائيلي، وذلك في أول فعالية أمريكية ضمن الجزء الأول من مشروع السلام الأمريكي الجديد.