شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: دمج المشروعات الصغيرة بالاقتصاد الرسمى خطوة لزيادة النمو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب أشرف رشاد عثمان، عضو مجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بدمج المشروعات المتوسطة والصغيرة ضمن الاقتصاد الرسمى تمثل خطوة مهمة ستقود إلى زيادة معدلات النمو الاقصادى، خاصة أن تلك المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر هى النواة الأساسية لاقتصاد الدول .

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد وجه بدمج المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضمن الاقتصاد الرسمى للدولة، والتقى نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز دعم المشروعات الصغيرة، أمس الاثنين، فى إطار متابعة تكليفاته السابقة بتشجيع الشباب ومساندة المشروعات الصغيرة بما ينعكس إيجابيا على المواطنين

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وأضاف عضو مجلس النواب فى تصريحات صحفية، أن معدلات نمو الاقتصاد المصرى زادت بنسبة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، بعدما وجهت الدولة المصرية اهتمامها للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مشيرا إلى أن الحكومة ذلّلت كل العقبات التى كانت تقف أمام أصحاب تلك المشروعات.

وأوضح "عثمان" أن أسباب ارتفاع معدلات نمو الاقتصاد المصرى تتمثل بالدرجة الأولى فى اتجاه الدولة المصرية نحو تدشين المشروعات الضخمة التى تزيد من فرص العمل، وتُقلص معدلات البطالة، إلى جانب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التى تستكمل دوران عجلة الاقتصاد .