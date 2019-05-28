محافظ بورسعيد يؤكد على أهمية دور الجامعة في مشروعات التنمية

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، على أهمية دور جامعة بورسعيد وكلياتها المتخصصة في مسيرة التنمية الشاملة القائمة على أرض المحافظة.

وشدد المحافظ، خلال حضوره اجتماع مجلس الجامعة، على أهمية دور الجامعة في بناء الشباب المؤهل، للمشاركة الإيجابية في دفع الاقتصاد الوطني المحلي والقومي، مشيرا إلى أن الجامعة بما تمتلكه من إمكانيات علمية رفيعة المستوى وذخيرة شبابية قوية وواعدة، باتت مؤهلة حاليا للمساهمة في ترسيخ مكانة بورسعيد الاقتصادية والاجتماعية المميزة.

وقرر مجلس الجامعة فى اجتماعه تكليف عمداء الكليات وإدارات النشاط الرياضى والثقافى والاجتماعى برعاية الشباب بالكليات بتفعيل خطة النشاط الصيفي للطلاب، لتحقيق أقصى استفادة من إمكانيات الجامعة، وما تضمه من ملاعب متعددة الأغراض وقاعات ومسارح للثقافة والفنون.