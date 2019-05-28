القبض على صاحب محطة وقود استولى على 49 ألف لتر بنزين بمصر القديمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت مباحث شرطة التموين بالقاهرة، من القبض على صاحب محطة تموين سيارات، لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من المواد البترولية المدعمة من قبل الدولة قدرها 49 ألف لتر بنزين 92.

وثبت من التحريات، أن المتهم تلاعب لعدم إثبات الكميات سالفة الذكر بالدفتر المعد لذلك، تمهيدًا للاستيلاء عليها وبيعها بالسوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة، وإهدار أموال الدعم التي توفرها الدولة للمواطنين.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.