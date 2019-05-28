تأجيل النطق بالحكم على 3 متهمين في واقعة "تلميذ البالوعة" بالغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:

قررت محكمة جنح مستأنف كفر الزيات بمحافظة الغربية، اليوم الثلاثاء، تأجيل النطق بالحكم على 3 مسؤولين في مدرسة بنوفر الابتدائية للتعليم الأساسي التابعة لإدارة كفر الزيات، في واقعة مصرع تلميذ داخل بالوعة المدرسة الشهر الماضي، إلى جلسة الغد الأربعاء للنطق بالحكم.

وشهدت الجلسة قبل الماضية، تقديم أسرة الطفل تصالح مع المتهمين الـ3 وتقديم ما يثبت ذلك إلى هيئة المحكمة، والتي قررت مع أول جلسة استئناف على الحكم تأجيل القضية إلى 22 مايو الجاري للنطق بالحكم.

وكانت محكمة جنح كفر الزيات، قررت في أبريل الماضي، حبس مدير المدرسة "إبراهيم. ا." سنتين وكفالة 10 آلاف جنيه، ومدرس مادة التربية الرياضية بالمدرسة "محمد.ع"، حبس 6 سنوات و10 آلاف جنيه كفالة، بينما قررت حبس "محمد.ح" وكيل المدرسة سنتين وكفالة 20 ألف جنيها، وبراءة "الدسوقي" المشرف العام، غير أن المتهمين تقدموا باستئناف على الحكم الصادر ضدهم.

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وتعود أحداث الواقعة، إلى تلق اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز كفر الزيات بسقوط الطفل محمد عمرو بهنسي، تلميذ

بالصف الأول الابتدائي، داخل بالوعة صرف في مدرسة قرية بنوفر الابتدائية، ووفاته داخلها.

جرى استدعاء المتهمين ووجهت لهم نيابة كفر الزيات برئاسة اسلام عبد السميع، تهمة الإهمال في مباشرة أعمالهم وعدم توفير إجراءات الأمن والسلامة والإشراف على التلاميذ داخل المدرسة ما تسبب في مصرع الطفل بعد سقوطه في بالوعة الصرف الصحي بالمدرسة، وذلك خلال حصة التربية الرياضية، وقررت إحالتهم إلى المحاكمة.