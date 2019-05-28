مصادر: إسرائيل توافق على الطرح اللبناني بشأن ترسيم الحدود

محمد اسماعيل - القاهرة - بيروت - (د ب أ):
أفادت مصادر بالخارجية اللبنانية بأن لبنان تبلغ رسمياً من مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط ديفيد ساترفيلد موافقة "إسرائيل" على الطرح اللبناني بشأن ترسيم الحدود.
وكشفت المصادر ، في تصريحات لقناة "الميادين" اللبنانية بثتها على موقعها اليوم الثلاثاء، عن البدء بوضع اللمسات النهائية على شكل المفاوضات ودور الأطراف المعنية بشأن ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل .
وأضافت أنه "لا عوائق جوهرية أمام تنفيذ الطرح اللبناني بشأن ترسيم الحدود".
وفي السياق ذاته، يلتقي ساترفيلد كبار المسؤولين اللبنانيين اليوم وذلك ضمن الوساطة الأمريكية لترسيم الحدود.
يذكر أن جولة ساترفيلد هي الثالثة له في بيروت منذ منتصف الشهر الحالي، ويستهلها بلقاء مع وزير الخارجية جبران باسيل على أن يزور رؤساء الجمهورية والبرلمان والحكومة، وبحسب المعلومات فإن الدبلوماسي الأمريكي يحمل الردود الإسرائيلية على المقترحات اللبنانية بشأن ترسيم الحدود البحرية والبرية.
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