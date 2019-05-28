حبس سائق لودر تسبب في انفجار ماسورة غاز غربي الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

قرر المستشار السيد عزاز، رئيس نيابة كرموز، اليوم، حبس سائق اللودر، 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجريها معه حول تسببه في انفجار ماسورة غاز طبيعي بمنطقة كرموز غربي الإسكندرية، يوم السبت الماضي، ما أسفر عن تفحم 9 سيارات ومركبة "توكتوك" بالكامل.

ووجهت النيابة للسائق تهمتي الإضرار العمدي بالمال العام والتسبب في حرق السيارات.

وأمرت النيابة العامة بسرعة ضبط وإحضار مسؤولين آخرين هما المهندس التنفيذي للمشروع التابع لشركة المقاولات والملاحظ على أعمال الحفار، وتشكيل لجنة فنية من شركة الغاز والدفاع المدني والأدلة الجنائية للوقوف على أسباب الحادث.

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كان اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من اللواء شريف رؤوف، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد حدوث كسر بماسورة غاز طبيعي واشتعال النيران بها أثناء أعمال الحفر بجوار كوبري راغب.

على إثر ذلك جرى إغلاق صمامات الغاز لمنع حدوث تسريب من قبل شركة "ناتاجاس" وسيطرت قوات الحماية المدنية على الحريق وإخماد اندلاع اللهب، فيما أسفر الحادث عن تفحم 9 سيارات ومركبة توك توك بالكامل.

تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة كرموز، وباشرت النيابة العامة التحقيق.