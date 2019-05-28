التضامن: صرف معاشات يونيو السبت المقبل بمناسبة عيد الفطر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

قالت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، إنه سيبدأ صرف معاشات شهر يونيو بداية من يوم السبت المقبل، بمناسبة عيد الفطر.

وأوضحت الوزارة، أنه سيتم الصرف يوم السبت 1 يونيو من جميع ماكينات الصرف الآلي المنتشرة على مستوى الجمهورية، ومن جميع منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصندوقيها وبنك ناصر الاجتماعي ومكاتب البريد.

وأضافت الوزارة أنه سيتم صرف المعاشات من البنوك اعتبارا من الأحد 2 مايو.

وتصرف الوزارة ما يزيد عن 13 مليار جنيه شهريًا معاشات لنحو 8 ملايين قائم بالصرف، بحسب البيان.

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وقال البيان إن الوزارة قررت تشكيل غرفة عمليات من قيادات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وهيئة البريد وبنك ناصر لمتابعة حسن سير عمليات صرف المعاشات من المنافذ المختلفة.

وقررت الوزارة فتح منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصندوقيها يوم السبت القادم مع التوجيه بعدم انصراف العاملين بالمنافذ حتى حصول آخر مواطن موجود بمنافذ الصرف التابعة للهيئة على معاشه.

وأشاد البيان بتعاون وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة البريد المصري، وموافقتهم على العمل من الثامنة صباح السبت لخدمة أصحاب المعاشات.

وقالت الوزارة إن تقديم موعد صرف المعاشات ليصبح بداية من اليوم الأول بدلاً من اليوم العاشر من شهر يونيو، يأتى انطلاقا من حرص الوزارة الدائم على مراعاة احتياجات اصحاب المعاشات وأسرهم، والتيسير عليهم لقضاء متطلباتهم والتزاماتهم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.