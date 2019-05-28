وزير الخارجية الأمريكي يزور سويسرا الأحد المقبل

يبدأ وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، زيارة رسمية إلى سويسرا، يوم الأحد المقبل، حيث سيعقد مباحثات رسمية مع نظيره السويسري أجانزيو كاسياس، بحسب ماأعلنت وزارة الخارجية السويسرية، اليوم الثلاثاء.
قالت مصادر إنه من المنتظر أن تتركز مباحثات الوزيرين الأمريكى والسويسري على
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