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وزير الخارجية الأمريكي يزور سويسرا الأحد المقبل

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 يبدأ وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، زيارة رسمية إلى سويسرا، يوم الأحد المقبل، حيث سيعقد مباحثات رسمية مع نظيره السويسري أجانزيو كاسياس، بحسب ما

أعلنت وزارة الخارجية السويسرية، اليوم الثلاثاء.

 قالت مصادر إنه من المنتظر أن تتركز مباحثات الوزيرين الأمريكى والسويسري على

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الدور الذي تلعبه سويسرا في العلاقات بين كل من الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، خصوصًا أن سويسرا تتولى منذ سنوات طويلة رعاية مصالح البلدين كل لدى الآخر، جراء عدم وجود علاقات دبلوماسية بين واشنطن وطهران.
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