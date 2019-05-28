البرلمان العربي يثمن دعوة خادم الحرمين لعقد ثلاث قمم في مكة المكرمة

ثمن الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لعقد ثلاث قمم خليجية وعربية وإسلامية بمكة المكرمة في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.

وأكد السلمي في بيان أصدره، اليوم الثلاثاء، ترحيب ودعم البرلمان العربي لهذه القمم التاريخية والتي تنعقد في مرحلة حاسمة من تاريخ الأمة العربية والإسلامية وفي ظل التحديات الجسيمة والأخطار المحدقة التي يشهدها العالم العربي والإسلامي، خاصة بعد استهداف المملكة العربية السعودية باعتبارها دولة عربية وإسلامية كبرى.

وأشار رئيس البرلمان العربي إلى أن دعوة خادم الحرمين الشريفين لعقد القمم الثلاث تمثل فرصة هامة لتوحيد الموقف العربي والإسلامي لحماية الأمن القومي للدول العربية والإسلامية وتوحيد كلمتها والتصدي للتحديات والأخطار المحدقة بها والحفاظ على سيادتها وسلامة شعوبها وتجنيب المنطقة والعالم خطر الانزلاق للفوضى في ظل التطورات الأخيرة.

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