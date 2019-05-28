ترامب يغادر طوكيو ويعزي في ضحايا الهجوم

غادر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليابان، اليوم الثلاثاء، مختتماً زيارة استمرت أربعة أيام كان له خلالها شرف أن يصبح أول زعيم أجنبي يلتقي الإمبراطور الجديد ناروهيتو.

وغادر ترامب وزوجته ميلانيا مطار هانيدا في طوكيو، على متن الطائرة ايرفورس-وان التي تقلهما إلى واشنطن مع توقف للتزود بالوقود في الاسكا.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، في معرض تعليقة على عملية طعن جماعي قرب طوكيو إنّ الأميركيين "يقفون مع شعب اليابان" بعد هذا الهجوم.

وأضاف أثناء زيارته سفينة عسكرية يابانية إنّه يقدّم "الصلوات والتعاطف لضحايا عملية الطعن"، مؤكداً أن "الأميركيين جميعاً يقفون مع شعب اليابان ويحزنون على الضحايا وعائلاتهم".

وقال ترامب على متن سفينة هجومية برمائية ، رست في قاعدة يوكوسوكا البحرية جنوبي طوكيو: "سررت للغاية لأنني على متن (السفينة) يو إس إس واسب مع البحارة ومشاة البحرية الشجعان".

وأضاف: "إن جمهوريتنا صامدة بسبب الرجال والنساء الشجعان الذين يرغبون في بذل حياتهم للدفاع عنا جميعاً".

وتابع: "حريتنا تُكتسب من خلال الدم والعرق والكدح والتضحية بالوطنيين الأميركيين العظام مثلكم تماماً".

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في وقت سابق من اليوم، استقل ترامب، الذي انضم إليه رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، حاملة المروحيات اليابانية كاجا في قاعدة يابانية في يوكوسوكا.

وشارك ترامب وزوجته ميلانيا في الصباح في مراسم وداع الإمبراطور ناروهيتو والإمبراطورة ماساكو.

وفي المساء ، كان ترامب والسيدة الأولى ضيفي شرف في مأدبة رسمية استضافها الإمبراطور الجديد وزوجته في القصر الإمبراطوري.

وبينما بسطت اليابان السجادة الحمراء لترامب، خفف الرئيس الأميركي الذي كان يهدد بفرض رسوم جمركية على السيارات وقطع غيار السيارات اليابانية، انتقاداته للعجز التجاري المزمن لبلاده مع اليابان.

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