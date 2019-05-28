كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميركل تطالب بمواجهة "أشباح الماضى" مع بزوغ اليمين المتطرف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذّرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، من تجدًد اليمين المتطرف في أوروبا، حيث ينطلق قادة الاتحاد الأوروبي إلى بروكسل اليوم لإطلاق مطاردة جيل جديد من كبار المسؤولين اليمينيين في أعقاب الانتخابات التي هزت التحالفات التقليدية.

وفي مقابلة مع شبكة سي إن إن في اليوم التالي للانتخابات الأوروبية، قالت المستشارة الألمانية إن هناك "عمل يتعين القيام به" وأن البلاد يجب أن تواجه "أشباح الماضي"، وأضافت "يجب أن نخبر شبابنا عن التاريخ".

"وتابعت :"من الواضح أنه في ألمانيا، يجب دائمًا رؤيتهم في سياق معين، في سياق ماضينا، مما يعني أنه يتعين علينا أن نكون أكثر يقظة من الآخرين".