كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عنف شمال نيجيريا يجبر 20 ألفاً إلى اللجوء للنيجر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، إن العنف في شمال غرب نيجيريا أجبر حوالي 20 ألف لاجئ على الفرار إلى النيجر المجاورة منذ أبريل.

وأعربت المفوضية عن قلقها إزاء تدهور الأوضاع الأمنية في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا، حيث تم نشر الجيش والشرطة لمواجهة العصابات الإجرامية وراء سلسلة من عمليات القتل والخطف.

ووفقاً لوكالة رويترز، انتشرت قوات الأمن بالفعل لمواجهة التمرد المستمر منذ عقد من قبل جماعة بوكو حرام الإسلامية في الشمال الشرقي.

وقال بابار بالوش المتحدث بإسم المفوضية في مؤتمر صحفي :"هذه ليست علاقة بوكو حرام بأي شكل من الأشكال". وأضاف: "يقال إن الناس يفرون لأسباب متعددة، بما في ذلك الاشتباكات بين المزارعين ورعاة الجماعات العرقية المختلفة، واليقظة، وكذلك عمليات الاختطاف من أجل الفدية".