كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انتخاب أول متحول جنسي لرئاسة بلدية في إيطاليا (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصل المحامي جيانماركو نيغري البالغ من العمر 40 عاما في الانتخابات البلدية في تروميلو الإيطالية على 40 في المئة من الأصوات الانتخابية لرئاسة المجلس البلدي.

المحامي صاحب الأربعين عاما انتخب كأول رئيس لبلدية وهو من المتحولين جنسيا، حيث أوضح خلال حملته بأنه لطالما شعر بأنه رجل منذ حوالي 4 سنوات.

ليقوم بإجراء عمل جراحي لتغيير جنسه، في الوقت الذي حمل فيه اسم ماريا خلال طفولته.

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ليسارع ممثل منظمة المثليين الإيطاليين، فابريزيو مارازو، لتهنئة نيغري كأحد الرؤوساء الجدد في تروميلو، كما عبّر عن أمله في أن يؤدي نجاح نيغري في النتخابات بتأييد العديد من منظمات مجتمع المثليين.

وبحسب كلامه الأمر الذي سيؤدي ويسهم بإنشاء "إيطاليا أكثر شمولية وحرية".