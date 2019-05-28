كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يونيسيف: زيادة الهجمات على المدارس فى أفغانستان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تضاعفت الهجمات على المدارس في أفغانستان إلى ثلاث أضعاف بين عامي 2017 و 2018، حيث ارتفعت من 68 إلى 192، وفقًا لوكالة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، وهي أول زيادة منذ عام 2015.

ووفقًا للأرقام التي جمعتها الوكالة، فإن الصراع المستمر قد ترك أكثر من 1000 مدرسة مغلقة بحلول نهاية العام الماضي، مع نصف مليون طفل غير قادر على الحصول على التعليم.

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وعلى الرغم من أن التعليم المدرسي، وخاصة للفتيات، قد اجتذب منذ فترة طويلة هجمات عنيفة في أفغانستان، ويعود إلى فترة الحكومة الشيوعية في البلاد، يبدو أن أحد العوامل في الارتفاع الحاد هو استخدام المدارس كمراكز لتسجيل الناخبين والاقتراع في الانتخابات البرلمانية في عام 2018.

ووفقاً لصحيفة "جارديان" اليوم، أنه في سبتمبر الماضى، حذرت طالبان الطلاب والمدرسين صراحة من السماح باستخدام مدارسهم للتصويت.

وقبل هزيمتها في عام 2001، منعت طالبان الفتيات من الالتحاق بالمدارس، وفي الصراع منذ ذلك الحين هاجموا الجهود المبذولة لإنشاء تعليم يرونه رمزا للتدخل الأمريكي وحلف الناتو.