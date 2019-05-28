كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقرير أممى: مواطنو كوريا الشمالية يدفعون رشاوى للسلطات لتجنب القتل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سلط تقرير جديد للأمم المتحدة الضوء، اليوم الثلاثاء، على الفساد المستشري في البلد الكورى الشمالى معزول.

ووفقاً لوكالة رويترز، أنه فى أحدث تقرير صادر عن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول الفساد المستشري في كوريا الشمالية، قال إن الناس مجبرون على دفع رشاوى للبقاء على قيد الحياة.

لكن حكومة بيونج يانج رفضت التقرير ووصفته بأنه ذو دوافع سياسية.

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"ووفقاً للتقرير، أن فشل الدولة في توفير الاحتياجات الأساسية للحياة يجبر الناس على اللجوء إلى أسواق بدائية، حيث يواجهون مجموعة من انتهاكات حقوق الإنسان في بيئة قانونية غير مؤكدة" ،.

ويستند التقرير إلى شهادات 214 مواطناً فروا من الدولة الشيوعية في عامي 2017 و 2018 ومقرهم حاليًا في كوريا الجنوبية.

وقالت جو تشان يانج، التي انشقت إلى الجنوب في عام 2011، في مؤتمر صحفي في سيول نظمته هيئة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، إنها اضطرت لبيع المنتجات المحظورة من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة في الاقتصاد السري عبر رشوة السلطات.

وقالت: "إذا ألقي القبض عليك ولم يكن لديك رشاوى تدفعها، فيمكنك إعدامك مثل أقاربي".