كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البرلمان النمساوي يسقط حكومة كورتس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقال الرئيس النمساوي، ألكساندر فان دير بيلن، رسمياً حكومة البلاد بعد يوم من خسارة المستشار سيباستيان كورتس اقتراعا بحجب الثقة في البرلمان.

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وعيّن الرئيس، الثلاثاء، وزراء الحكومة أنفسهم مؤقتًا في أدوارهم القديمة لضمان إدارة الحكومة بشكل صحيح حتى يتمكن من تعيين حكومة انتقالية.

ومن المتوقع أن يتم ذلك في غضون الأسبوع المقبل، وستحكم تلك الحكومة المؤقتة البلاد حتى إجراء انتخابات جديدة في سبتمبر.