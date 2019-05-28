كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل زوجة عمدة طهران السابق برصاص مجهول شمالي العاصمة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت قناة روسيا اليوم، بمقتل زوجة عمدة طهران السابق محمد علي نجفي بطلق ناري شمالي العاصمة.

وقال محمد على نجفي إن زوجته الثانية ميترا قتلت برصاصة في منزلها في حي سعادت آباد في طهران.

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وأيد رئيس المحكمة الجنائية في طهران محمد شهريارى خبر مقتل زوجة نجفي غير أنه لم يشير إلى الفاعل أو أي تفاصيل أخرى حول الحادثة.

وفي أغسطس 2017 انتخب محمد على نجفي، عمدة لطهران، واستقال من المنصب في أبريل 2018، وأعزى الاستقالة لأسباب صحية وراء قراره.