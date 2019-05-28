كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البرق يضرب صاروخ روسى بعد 10 ثوان من إطلاقه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضرب البرق صاروخًا روسيًا من طراز سويز بعد عشر ثوانٍ فقط من رحلته المدوية في الجو، وفقاً لصحيفة "ديلى ميل" اليوم.

وضربت العاصفة الرعدية صاروخ سويز، فى واجهته المدببة وقطاع الداعم المرحلة الثالثة، وفقا للأدوات المركبة على متن المركبة الفضائية.

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واستمر الصاروخ الحامل، دون عوائق بسبب الضربة، في مداره الأرضي المخطط له، حيث سلّم حمولته من قمر صناعي ملاحة راديوي.

تحلق صاروخ روسكوسموس سويوز في الهواء من قاعدة بليستسك الفضائية بالقرب من ميرني ، شمال روسيا يوم 27 مايو.

ونشر مدير روسكوزموس ديمتري روجوزين شريط فيديو للإطلاق، اللحظة المفجعة لدى إصابة البرق ، على تويتر، بينما هنأ قوات الفضاء الروسية والعلماء بنجاح الإطلاق، مضيفًا أن "البرق لم يكن عائقًا ".