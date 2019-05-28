كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمريكا تنسحب من مؤتمر نع السلاح احتجاجا على رئاسة فنزويلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انسحبت الولايات المتحدة من مؤتمر نزع السلاح اليوم الثلاثاء للاحتجاج على تولي فنزويلا الرئاسة الدورية للمنتدى الذي ترعاه الأمم المتحدة، كما فعلت قبل عام عندما تولت سوريا الرئاسة.

وقال روبرت وود سفير الولايات المتحدة لنزع السلاح للصحفيين بعد مغادرته الجلسة في جنيف :"علينا أن نحاول أن نفعل ما في وسعنا لمنع هذه الأنواع من الدول من رئاسة الهيئات الدولية".

"وأضاف :"يجب أن يكون ممثل خوان جوايدو، الرئيس المؤقت، في هذه الهيئة، يجب أن يجلس على هذا الكرسي الآن.. نظام مادورو السابق مات في جوهره، إنه لا يريد الاستسلام. "

ويتمتع مادورو بالسيطرة على مؤسسات الدولة في فنزويلا، ويصف جوايدو بأنه دمية من واشنطن ويلقي باللوم على العقوبات الأمريكية في انهيار اقتصادي شديد التضخم وأزمة إنسانية.