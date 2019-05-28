كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إضراب اليوم الواحد يربك هولندا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذر مطار سخيبول المزدحم في أمستردام الركاب من تأخيرات محتملة، بسبب إضراب في خدمات النقل العام بجميع أنحاء البلاد.

وتوقفت معظم الحافلات والقطارات وعربات الترام والعبارات في هولندا الثلاثاء، حيث نظمت نقابات إضراباً ليوم واحد في إطار حملة ضد رفع سن التقاعد.

وقالت مادلون فان دير هوف، المتحدثة باسم مطار سخيبول، إنه تم إلغاء حوالي 80 رحلة.

وقدمت شركة النقل الوطنية "كيه إل إم" للركاب خيار تغيير حجوزاتهم مجانا لتجنب الإضراب.

Advertisements

وتعمل أربع قطارات فقط في الساعة بين المطار وأمستردام بعد أن كان عددها 25.

وذكر المطار على موقعه الإلكتروني "لا تسافر إلى سخيبول إلا للضرورة القصوى".

وفتحت سلطات أمستردام نفقا كبيرا أسفل ممر "آي جيه" المائي للدراجات حتى يتمكن المواطنون من الذهاب للعمل.