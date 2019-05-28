“المتعاقدون” من مختلف المدن يستعدون لتشييع حاجيلي لمثواه الأخير -صور

يستعد الأساتذة “المتعاقدون” أطر الأكاديميات الجهوية، اليوم الثلاثاء، لتشييع عبد الله حاجيلي، والد أستاذة من التنسيقية، يقولون إنه توفي على إثر إصابته في أحداث فض اعتصامهم في الرباط خلال شهر أبريل الماضي.

جنازة اليوم، التي ينتظر أن تخرج من مسجد حي وريدة في مدينة آسفي، حج إليها “المتعاقدون” من مدن مختلفة، كما أن عددا من المركزيات النقابية والهيئات الحقوقية، شد ممثلون عنها الرحال إلى آسفي للمشاركة في تشييع حاجيلي لمثواه الأخير.

وفي الوقت الذي لم تصدر فيه بعد رواية رسمية عن أمن الرباط لتفاصيل الحادث، كان المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في آسفي، قال في وقت سابق إن عملية فض اعتصام “الأساتذة المتعاقدين” بالقوة، التي أقدمت عليه السلطات العمومية، ليلة الأربعاء 24 أبريل الماضي، أسفرت عن إصابة “خطيرة” تعرض لها أب إحدى الأستاذات (ع.ح) من تنسيقية مدينة آسفي.

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وكشف المصدر ذاته أن أب الأستاذة المذكور، نُقل إلى قسم الإنعاش، وهو في حالة خطيرة، وأصيب أثناء مرافقته لابنته لمشاركتها في مسيرة، واعتصام الرباط، بعدما دعت التنسيقية الوطنية إلى مشاركة كافة الأستاذات، والأساتذة في المسيرة، والاحتجاجات.