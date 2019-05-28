النجمة رجاء الجداوي تصاب بجلطة دماغية

أصيبت الفنانة المصرية، رجاء الجداوي، بجلطة دماغية، دخلت على أثرها المستشفى، منذ 3 أيام، بعد عودتها مباشرة من سفر من إمارة دبي.

وتناقلت تقارير إعلامية مصرية، أمس الاثنين، خبر مرض الجداوي، التي أغمي عليها بعدما شعرت بدوار لحظة وصولها إلى مطار القاهرة، قبل أن تنقل للمستشفى وتخضع لفحوصات أثبتت تعرضها لجلطة دماغية.

ومنع على الجداوي استقبال زوار في اليوم الأول الذي قضته بالمستشفى، قبل أن تغادر العناية المركزة، لكنها لا زالت تحت إشراف الطاقم الطبي، الذي توقع مغادرتها المستشفى خلال 48 ساعة القادمة.

وتعتبر الجداوي من قيدومات الفن العربي، حيث تمتد مسيرتها الفنية لأزيد من 60 سنة، علما أنها من مواليد سنة 1938.