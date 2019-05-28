تأملات رمضانية

ما العلاقة بين “الهلال” الذي يجعلنا نمسك عن الأكل، و”الكرواسّون” الذي يمسك الطفل في فمه، نِكاية بالصائمين؟
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من اخترع الحريرة؟ ولماذا تصب في “الزلايف” ولا تصب أبدا في صالح من يشرب منها كمية محترمة؟ لماذا لا تُسكب في صحن مثلا؟ لماذا نأكل معها التمر والشباكية؟
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من قرر أن الحريرة لا تستقيم من دون “كرافص”؟ ولماذا سُمي كذلك؟ من “يتكرفص” في النهاية؟ شارٍب الحريرة أم من يحضّرها؟ أم غاسل المواعين؟
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أشهر ثلاثي في رمضان، بعد الله ـ الوطن ـ الملك، الحريرة والتراويح والكاميرا الخفية.
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سؤال لتلاميذ الخامس ابتدائي: ما هي الحالة الفيزيائية لـ”السفوف”؟ (الجواب: مجزأ على الحالة الصلبة)
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من يدرك الفرق بين اللغة الصينية واليابانية والكورية يمكن أن يعرف الفرق بين الشباكية والمخرّقة والمحنّشة.
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الإمام الذي يبكي في صلاة التراويح، ماذا يأكل في الإفطار؟
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رمضان يدخل بشكل متردد ويغادر بشكل متردد. مواعيده غير مضبوطة، كأي عربي.
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قبل أن تستغرب من كمية الإشهار وعدد السيتكومات في التلفزيون، بعد آذان المغرب، حاول أن تحصي عدد الأطباق على المائدة… الراء تسبق الطاء في الإفطار: الإفراط!
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متى ظهر العصير على موائد رمضان؟
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أيهما أسهل: أن تفرّق بين “القصبور” و”المعدنوس” أم بين “البيجيدي” و”البام”؟ على كل حال، “البيجيدي” هو “القصبور”، من دونه لن يكون لـ”الحريرة” المخزنية” أي مذاق!
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من يضع “البيتزا” جنب الحريرة والشباكية، مثل من يرقص البالي في مهرجان لأحيدوس!
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يقول زياد الرحباني: “أنا مش كافر بس الجوع كافر”… الجوع منافق كبير: يكون “كافرا” طوال العام، ويصبح “مسلما” في رمضان!
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رمضان شهر الاختيارات الصعبة: بيض مقلي أم بيض مسلوق؟ أتاي أم قهوة؟ قهوة أم حريرة؟ حريرة أم شوربة؟ عشاء أم سحور؟ المسلسل أم التراويح؟
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كَيأدّن أم كَيوَدّن؟ فطور أم إفطار؟ صحة فطورك أم بالصحة الفطور؟
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فعلا، ما تعرضه “دوزيم” و”الأولى”… “دراما” مغربية!
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ماذا ستشاهد اليوم على التلفزيون: حوار الداودي أم سهرة الداودية؟
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كان رمضان أجمل أيّام “المسيرة القرآنية” و”محمد رسول لله” و”المال والبنون” و”مطلوب عروسة”…
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“فسحة رمضان” في الجرائد المغربية تشبه حديقة في حي عشوائي
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لا “ثقة” في رمضان: يبدأ بالشك وينتهي بالشك!.
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