الفنان المصري شريف منير يكرم في المغرب

تكرم الدورة الثامنة للمهرجان المغاربي للفيلم بوجدة، المعقدة في الفترة ما بين 11 و 15 يونيو القادم، الفنان المصري شريف منير، والمخرج المغربي كمال كمال، والمخرج المغربي سعيد الشرايبي، والمخرج والممثل المغربي محمد بنقدور.

و ستعطى انطلاقة المهرجان في حفل الافتتاح الذي سيحتضنه مسرح محمد السادس بمدنية وجدة يوم الثلاثاء 11 يونيو، وسيحتضن نفس الفضاء أيضا حفل الاختتام وعروض الأفلام المشاركة في المسابقة الرسمية.

التكريمات ستشمل كذالك المخرج الجزائري رشيد بوشارب، والممثلة التونسية فاطمة بن سعيدان.

ويترأس لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للمهرجان الناقد، الأستاذ الجامعي وسينمائي الجزائري أحمد البجاوي، وسيكون بجانبه السيناريست والمخرج والمنتج المغربي حسن بنجلون، والمخرجة والمنتجة التونسية سلمى بكار، والأستاذة الباحثة والسوسيولوجية المغربية عائشة بلعربي، والمخرج الموريتاني عبد الرحمان لاهي.

ومن ضمن نشطة المهرجان 3 الندوات حول السينما، و4 ورشات، وعروض الأفلام في الهواء الطلق بساحات مدينة وجدة.