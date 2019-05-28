“البوليساريو” تهاجم فرنسا بسبب موقفها من الصحراء المغربية

لا تزال استقالة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة “هورست كوهلر” من مهمته، قبل أسبوع، ترخي بظلالها على موقف جبهة “البوليساريو” الانفصالية.

وفي السياق ذاته، وجهت جبهة “البوليساريو” الانفصالية اتهامات جديدة إلى فرنسا، بدعوى أنها تدعم المغرب من موقعها كعضو دائم في الأمم المتحدة.

واعتبرت الجبهة، أن استقالة “هورست كوهلر” من مهمته كمبعوث شخصي للأمين العام للأمم المتحدة “تعتبر خسارة لديناميكية الجهود الأممية للتوصل إلى الحل العاجل، والدائم للنزاع”، داعين الأمين العام للأمم المتحدة، إلى التحرك.

يذكر أن “كوهلر” قدم بشكل مفاجئ، يوم الأربعاء الماضي، استقالته من منصبه كمبعوث شخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء المغربية، لدواع صحية، وهي الاستقالة، التي عبر المغرب عن أسفه على إثرها، مشيدا بالجهود، التي بذلها “كوهلر”، خلال توليه لمهامه، من أجل الدفع بالقضية نحو إيجاد حل سياسي.

ومن المعلوم أن موقف فرنسا دائما إلى جانب المغرب، إذ اعتادت باريس التصويت، بشكل مستمر، للمغرب داخل مجلس الأمن، وهو القرار، الذي لطالما أزعج جبهة “البوليساريو”، والجزائر.