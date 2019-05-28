تقارير: برشلونة سيعلن اليوم عن إقالة فالفيردي

يستعد نادي برشلونة الإسباني، للإعلان الرسمي عن إقالة مدربه أرنستو فالفيردي، اليوم الثلاثاء، وذلك بعد فشله في التتويج بكاس الملك، وتوالي الانتقادات الموجهة له في الفترة الأخيرة من طرف الإعلام والجماهير.
وحسب صحيفة “ميرور” البريطانية، اليوم، فإم جزءا كبيرا من أعضاء النادي حسموا في مسألة إقالة فالفيردي من مهامه مدربا للبارصا، وسيتم الاعلان عن ذلك بشكل رسمي اليوم، كما سيبدأ النادي رحلة البحث عن مدرب بديل للموسم المقبل.
وحسب الصحيفة ذاتها، فإن الإسباني روبيرتو مارتينيز، المدرب الحالي للمنتخب البلجيكي، يعتبر هو المرشح الأول من أجل الإشراف على برشلونة الموسم المقبل، بمساعدة الفرنسي تيري هونري.
ووجهت انتقادات لاذعة لفالفيردي، وإدارة النادي، في الفترة الأخيرة، بسبب طريقة لعبه واختياراته التقنية، وكذا خسارته لقب دوري أبطال أروبية بطريقة “دراميةا أمام ليفيربول، بالإضافة إلى فقدانه لقب كأس الملك، على يد فالنسيا.
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