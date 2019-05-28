وفاة مؤسس "هيومن رايتس ووتش"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - توفي مؤسس منظمة "هيومن رايتس ووتش"، روبرت بيرنستين، يوم أمس الإثنين، في أحد مستشفيات نيويورك عن عمر يناهز 96 عاما، حسبما أكد ذلك أحد أبنائه الثلاثة.

وكان الأميركي المؤسس محررا خلال الحرب الباردة، وعلى رأس دار "راندوم هاوس"، ونشر لمؤلفين أميركيين مثل توني موريسون وثيودور سوس جيزيل المعروف باسم الدكتور سوس، وغور فيدال وكذلك للمنشقين السوفياتيين أندريه ساخاروف وإلينا بونر والتشيكي فاتسلاف هافيل.

خلال تلك الفترة (1966-1990) أصبح أحد أكبر ناشري الكتب التي تحظى باهتمام عام، وفقاً لصحيفة نيويورك تايمز.

في عام 2009، اتهم بيرنستين المنظمة غير الحكومية التي أسسها في عام 1978 بالتحيز ضد إسرائيل، علما أنه يهودي. وأخذ عليها على وجه الخصوص إدانة انتهاكات حقوق الإنسان في إسرائيل "أكثر بكثير" من غيرها في دول الشرق الأوسط التي تحكمها "أنظمة استبدادية لديها سجل كارثي في مجال حقوق الإنسان".

وكتب حينها في صحيفة نيويورك تايمز: "عندما تقاعدت في عام 1998، كانت هيومن رايتس ووتش نشطة في 70 دولة، وكانت بغالبيتها مجتمعات مغلقة. الآن، في أكثر الأحيان، ترفض المنظمة التمييز المهم بين المجتمعات المفتوحة والمغلقة".

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ورفضت "هيومن رايتس ووتش" تلك الانتقادات.

في عام 2011، في سن 88 عاما، أسس منظمة جديدة باسم "أدفانسنغ هيومن رايتس" للنهوض بحقوق الإنسان برئاسته.

في جامعتي ييل ونيويورك، تحمل المنح الدراسية لأبحاث حقوق الإنسان اسمه.