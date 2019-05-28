دير الأسد: إصابة خطيرة لعامل سقط عليه جسم ثقيل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شخص (55 عاما) من مدينة طمرة، بجروح وصفت بأنها خطيرة إثر تعرضه لحادث عمل في بلدة دير الأسد بمنطقة الشاغور، اليوم الثلاثاء.

وبحسب التفاصيل المتوفرة، فإن العامل أصيب نتيجة سقوط جسم ثقيل عليه خلال تعبئته لأدوات عمل في بناية سكنية في دير الأسد.

واستدعي طاقم طبي إلى المكان، وعمل على تقديم الإسعافات الأولية للمصاب وهو يعاني من جروح وصفت بالخطيرة في منطقة الرأس.

وأحيل المصاب على وجه السرعة إلى مستشفى الجليل الغربي في نهريا لاستكمال العلاج.

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وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إخطارها مكتب الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.

ويذكر أن حوادث العمل تزداد بوتيرة خطيرة، من حيث ارتفاع أعداد القتلى والإصابات في ورشات العمل وخاصة فرع البناء.

وتجدر الإشارة إلى أن غالبية ضحايا حوادث العمل في البلاد هم فلسطينيون وأجانب.